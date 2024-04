Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo no han realizado la visita de tres horas a su hijo en Koh Samui: hicieron tarde la petición

El desarrollo del juicio en el que se decidirá el futuro de Daniel Sancho, acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia mantiene los nervios a flor de piel entre sus familiares. La Fiscalía del país asiático pide para el español la pena de muerte al considerar que el crimen se llevó a cabo con premeditación.

Después de tres intensas sesiones de juicio, este viernes no se celebra una nueva debido a que es fiesta nacional en Tailandia, donde celebran el fin del año budista. Por ello, la prisión de Koh Samui ha organizado una jornada especial.

Así, la cárcel en la que se encuentra preso Daniel Sancho será, durante este fin de semana, algo más permisiva e, incluso, tal como ha destacado la reportera de Vamos a ver, la prisión ha puesto música bastante alta para que los encarcelados participen de la celebración.

De la misma manera, los presos cuentan en estas dos jornadas con un privilegio: pueden recibir la visita de sus familiares y estos podrán estar con ellos durante tres horas. Sin embargo, Daniel Sancho no recibirá la visita de sus padres pues, tal como ha explicado el matinal de Telecinco, pese a que Rodolfo Sancho sí hizo la petición, lo hizo tarde y, por tanto, no ha sido admitida y el español no gozará de este privilegio.