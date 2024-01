El roce entre Manuel Díaz 'El Cordobés' y Poty en 'Pasapalabra': "Por ahí no vayas, Manolo"

El concurso Pasapalabra (Antena 3) es un formato en el que prevalece el buen rollo, a pesar de la competencia que mantienen cada día los dos equipos que participan en la primera ronda. Aún así, siempre puede haber pequeños roces o piques entre los contrincantes.

Es lo que pasó entre extorero Manuel Díaz 'El Cordobés' y coreógrafo Poty Castillo, que participaban en la prueba de La Pista, que consiste en adivinar lo más rápido posible una canción, apenas oyendo los primeros compases de ésta.

Era el turno de Poty cuando éste muy rápido reconocía la canción, pero mientras se tomaba un segundo para pensar después de darle al pulsador, El Cordobés trataba de confundirle diciendo "no, no... que no es esa, que no es".

Y como Poty había dicho que la canción era Roxanne, Manuel Díaz exigía aún más: "Tendrás que cantarla y eso".

Ahí era cuando, fruto de la tensión y medio en broma, medio en serio, Poty espetaba: "Por ahí no vayas, Manolo, te la canto, te la bailo...".

Y aún así resultó que sí, Poty tuvo que cantarla un poco, tal y como le pidió el presentador del programa, Roberto Leal. Al final, mereció la pena, pues resultó la respuesta correcta y Poty y su equipo se llevaron el punto.