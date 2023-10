Así fue la reacción de Marina Riverss cuando la ficharon para 'TardeAR': "Creo que me llamaron a mí para refrescar un poco"

Antes de su estreno, TardeAR sorprendió por su vario plantel de colaboradores, en el que incluyó a influencers como Marina Riverss. Precisamente la tiktoker ha comentado cómo recibió la propuesta de Ana Rosa Quintana.

La joven de 21 años se mostró agradecida: "Me hizo mucha ilusión, porque para mí la transición natural desde las redes es ir a la tele. Es una forma de comunicación más".

"A mí me gusta mucho la tele, pero el rollo de presentar o dar mi opinión, el rollo de reality no va conmigo. Yo te presento Gran Hermano si quieres, pero no lo hago", ha matizado la madrileña.

La tiktoker ha comentado que le gusta expresarse delante de la gente, y que se ha formado para ello: "He hecho debate un par de años. Me gusta mucho hablar en público, la oratoria... Y creo que era la transición natural".

En cuanto a su experiencia en la televisión, Marina Riverss ha contado: "Hice una sección de un programa para TVE y me hizo mogollón de ilusión. Me dijeron que se me daba bastante bien y vi que me encantaría dedicarme más a la tele".

"Cuando me llamaron me moría de ilusión. Era algo para dar mi opinión y hacer algo diferente a redes, porque en redes es más 'tranqui', es hablar de mi vida, de viajes... Y sentarme a opinar de cosas me parecía que me daba el valor que creo que tengo", ha detallado la influencer.

"Puedo aportar una visión más joven, más alternativa, más openmind, y creo que me han llamado a mí para refrescar un poco. Que haya gente más madura con más conocimiento de la vida, que sabe más el diablo por viejo que por diablo, pero también gente con una visión más fresca", ha remarcado Riverss sobre su papel.

Por otro lado, también ha remarcado que nunca ha visto "demasiado la tele". "Yo siempre estaba en la calle, así que era subir para comer y volver a bajar a la calle", ha contado sobre su infancia.