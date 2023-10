Marta Pombo habla de la alta expectación que tiene de su vestido de novia: "Espero que no sea un chasco"

Europa Press via Getty Images

La familia Pombo ya está contando los días para la llegada del gran día: la boda de Marta con Luiz Zamalloa el próximo 21 de octubre, tras más de dos años de relación y una hija en común, Matilda.

La pequeña será una de las protagonistas de la ceremonia con el permiso de su madre, que planea asombrar con su elección de vestido blanco. Así lo ha comentado en su última entrevista.

Junto con su prometido, ha revelado a Egos que está muy convencida y satisfecha con la creación del diseñador Jorge Redondo, el modisto favorito de las Pombo.

Tras muchas preguntas sobre el tema, su hermana y más amigan han asegurado que podemos esperar un vestido sorprendente. Por eso, Marta avisa: "Espero que no sea un chasco".

"Hasta yo, que no me suelo convencer, me gusta mucho", ha querido aclarar para aumentar todavía más las expectativas. Luis ha confesado también que se muere de ganas de descubrir el diseño.

"Ay, dios mío, qué nervios", ha comentado tras ver la sonrisa de su futuro marido: "Como estoy muy feliz, eso es lo que más importa. Lo que más viste es la felicidad".

Marta Pombo quiere celebrar por todo lo alto esta fase de su vida, tras casarse por primera vez en 2019 y pasar un duro divorcio con Luis Giménez.