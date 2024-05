Del "robo" a Chanel a la estética satánica de Irlanda: los mejores memes de la primera semifinal de Eurovisión 2024

La 68 edición del festival de Eurovisión ha dado su pistoletazo de salida este martes con la primera semifinal que decidirá diez de los países que irán a la gran final del sábado junto a los Big Five (España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido) y Suecia, el país ganador de la pasada edición y anfitrión.

Y con las actuaciones los memes no se han hecho esperar. Han sido muchos los usuarios de X, antes Twitter, que han querido destacar algunas de las actuaciones y a sus artistas, así como sus estilismos.

Ese ha sido el caso de la representante de Irlanda, Bambie Thug, que no ha dejado indiferente a nadie ni con su look al más puro estilo satánico ni con su puesta en escena. Su transgresora presencia no ha dejado indiferentes a los usuarios con su tema Doomsday Blue. "Con Irlanda no sé si votar o llamar a un exorcista", ha escrito el usuario @cookietriki, que ha ilustrado su frase con un sacerdote portando una cruz.

Un usuario de Italia tampoco ha dudado en comparar a Thug con un hombre disfrazado de Eduardo Manostijeras, mientras que han sido muchos los que han comentado la espectacularidad de la puesta en escena de este martes.

Durante la actuación de Chanel Terrero, que quedó en tercera posición en la edición de 2022 con SloMo, han sido algunos los que han querido recordar "el robo" a la cantante de origen cubano, ya que hubo gran polémica por que no ganara el certamen.

En esa edición, Ucrania, inmersa de pleno en la guerra con Rusia, se alzó con la primera posición, una decisión que para muchos no fue justo, como por ejemplo, los fans de Chanel.

También ha habido algunos memes haciendo referencia a los eurofans, para los que esta semifinal, la del jueves y la gran final del sábado son citas ineludibles. "

Tampoco se ha librado de memes el histórico Johnny Logan, el primer cantante en ganar dos veces el festival, y que este martes ha interpretado el tema Euphoria de Loreen, la segunda persona en alzarse vencedora en Eurovisión. La leyenda musical ha desafinado algo al final de la actuación, y los usuarios no lo han dejado pasar.

Estos son otros memes que los fans del festival han compartido en redes: