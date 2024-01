Rober Aranda, novio de Alba Casillas, tajante tras abandonar 'La isla de las tentaciones': "Ni por nada ni por nadie"

A Rober Aranda y a Alba Casillas han abandonado La isla de las tentaciones casi ates de que empezara. Esta es la primera vez que, en el programa, una pareja o más bien uno de ellos, anuncia que se quiere marcar cuando apenas ha pisado la arena de la isla de República Dominicana.

No obstante, parece que Roberto Aranda lo tuvo claro y contó su decisión en la ceremonia de elección de las primeras citas. A su novia, Alba Casillas, no le quedó otra que aceptar la elección de su pareja y juntos se marcharon para dejar paso a una nueva: Álex y Marieta.

Pero, ¿cuál es el motivo por el cual Rober ha decidido abandonar? El ya exconcursante ha lanzado una reflexión al respecto en sus redes sociales. El madrileño recibió una oleada de comentarios por parte de sus seguidores en su cuenta de Instagram después de que los mismos, le vieran afectado y superado por la experiencia tras pasar un par de días en Villa Playa. Por ello, el joven no ha dudado en responderles.

"Quiero agradeceros todos los mensajes de apoyo recibidos. De La isla de las tentaciones no voy a hablar más, pero quiero deciros que nunca, nunca dejéis de ser vosotros, ni por nada ni por nadie. Eso es lo que os hará realmente reales", ha escrito Rober, dando a entender que no se arrepiente de su decisión de abandonar el reality.

Asimismo, el joven también ha lanzado unas contundentes palabras contra aquellos que le han criticado por lo sucedido en un post de Instagram. En el mismo, aparece una imagen suya en el programa y escribe la definición de juzgamiento: "Acción y efecto de juzgar sobre la culpabilidad de alguien o sobre la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente".

"Para todos los que no sepan el significado que he visto que hay muchos, tenéis que leer más", termina diciendo Rober en la publicación. Los comentarios por parte de sus seguidores no han tardado en llegar y han sido de todo tipo, aunque especialmente de apoyo.

En este sentido, se pueden ver, tanto mensajes como: "Normal que no se sintiera cómodo, no le pegaba para nada, das para más bebé, tus principios no te dejan hacer un paripé como la gente de hoy en día", "los que te conocemos sabemos cómo eres, no hay nada que demostrar la gente que saque sus conclusiones y con poco que se vea sobran las palabras", "el mejor de todas las ediciones con diferencia".