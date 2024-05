Revolución en plató y ataque de risa de Nacho Abad en 'En boca de todos': "¿Alguna vez has tenido un orgasmo en un supermercado?"

Según un estudio, con una media de diez relaciones sexuales al mes, Cádiz es la provincia líder en sexo en España. Así, quienes mejor saben cómo es el sexo para los gaditanos son las tiendas dedicadas a la venta de juguetes eróticos.

Este miércoles, un equipo de En boca de todos se ha desplazado a uno de estos establecimientos para conocer cuáles son los trucos de los andaluces para superar la media de todo el país.

"Practicar sexo es mejor que un día en el spa. Te quita la ansiedad, los dolores de cabeza... y los gaditanos lo saben", ha apuntado Mari Carmen, propietaria de la tienda erótica. Tras esto, Nacho Abad ha señalado: "¿Tienes pareja? Porque dicen que sois muy fieles y que practicáis sexo casi diez veces al mes".

Una pregunta a la que Mari Carmen ha respondido: "Yo estoy en la media. Como asesores sexuales que somos mi marido y yo, no probamos todos los juguetes que vendemos porque sería demasiado, pero sí nos gusta usar algunos para poder recomendarlos a los clientes".

Asimismo, la mujer ha comentado que los juguetes más vendidos son los que vibran y tienen mando a distancia: "Esto te lo introduces y vas, por ejemplo, al supermercado y la otra persona juega con el mando a distancia". Un comentario que ha generado una verdadera revolución entre los colaboradores del matinal de Cuatro, con multitud de comentarios y risas sin control, también por parte de Nacho Abad.

"¿Alguna vez has tenido un orgasmo en un supermercado?", ha preguntado Abad a la vendedora, a lo que esta ha contestado: "En el supermercado no, pero sí he estado haciendo la compra y he tenido que dejar de hacerla e irme a casa para tener un orgasmo".