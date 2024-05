Vicky Martín Berrocal explica por qué no le preguntó sobre sexo a Victoria Federica en la primera entrevista que ha concedido

Vicky Martín Berrocal ha conseguido hacer la primera entrevista que ha concedido Victoria Federica Marichalar y Borbón en su vida. La nieta del Rey Emérito charló con la diseñadora en su pódcast, A solas...

TardeAR ha comenzado su emisión de este martes con la entrevista de una de sus colaboradoras, presente en ese momento en plató. La empresaria ha detallado así algunos aspectos de su conversación tan íntima y cercana con la hija de la infanta Elena de Borbón.

"Nunca se había sentado a conversar así una hora. Cuando ella me dice que quiere hacerlo conmigo por primera vez lo siento como un regalo, pero también como una responsabilidad", ha detallado Martín Berrocal.

La colaboradora ha detallado que ya conocía a Victoria Federica por ser una persona cercana a su hija, Alba Díaz, pero también por coincidir con ella en algún evento de moda.

Sin embargo, pese a que Victoria Federica no vetó ningún tema de cara a la conversación, Vicky Martín Berrocal decidió no hablar de uno de los temas que siempre trata en el podcast, y así lo ha detallado ella misma en TardeAR: "No pregunté sobre sexo, que lo suelo hacer".

"No me salió porque la charla fue por otro lado, y ella también venía muy nerviosa. Yo también lo estaba, porque era una responsabilidad", ha explicado la colaboradora de Telecinco.

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha entendido la decisión de la diseñadora: "Es amiga de su hija, y a su hija no le habría preguntado sobre sexo".