La respuesta perfecta de un astrofísico al terraplanista de 'MasterChef'

Uno de los concursantes más controvertidos de MasterChef 12, el concurso de cocina que emite la primera cadena de la televisión pública nacional, RTVE, es David, que se ha hecho viral por sus visiones terraplanistas.

La presencia de David y que se dé voz a sus teorías ha despertado varias críticas al programa de la cadena pública, y una de las más aceradas ha sido la del astrofísico Rodrigo González Peinado.

"Que aparezca un conspiranoico terraplanista en la televisión pública en horario de máxima audiencia es responsabilidad del programa, que sabiendo lo que metían, lo permitieron por la polémica que genera", dice el científico.

Así que menos mirar al irrelevante dedo y pedir más responsabilidades a la Luna, que es la que hace que levantemos la mano. — Rodrigo González Peinado (@rodrigogpeinado) April 9, 2024

González Peinado dice, a través de su cuenta en Twitter. que hay que mirar menos "al irrelevante dedo y pedir más responsabilidades a la Luna, que es la que hace que levantemos la mano".

Lo que dice el concursante

"Hay muchas teorías y me cuadran más las vías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido", dijo el otro día el concursante.

El joven aseguró que no se cree las fotos que se han hecho del espacio: "Veo que es CGI sinceramente, una imagen por ordenador editada".

"Hay tantísimas cosas que pongo en tela de juicio, porque no me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo a través de los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro de despertar de conciencia, que yo llamo", añadió.