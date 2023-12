Jordi Cruz dice que la gestión de Colau fue "terrorífica" y elogia a Ayuso: "Es muy buena"

El cocinero Jordi Cruz ha hecho unas declaraciones en las que explica el motivo por el que no ha abierto ningún restaurante en Madrid, además de los que tiene en su Barcelona natal, y en ellas ha criticado a la exalcaldesa de la ciudad condal y ha elogiado a la presidenta madrileña.

El chef, conocido por ser presentador en el concurso MasterChef de Televisión Española, explicó en una entrevista en El Suplement, de 3Cat, que no ha abierto ningún local en Madrid "porque no he encontrado el que me gusta".

De hecho, admite que "lo abriría mañana porque el nivel de hostelería a día de hoy Madrid está mucho mejor que nosotros" y de ello culpa a "la gestión de la ciudad por parte de Colau", que a su juicio, "ha sido terrorífica".

En cambio, aplaude la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Independientemente de su color político, creo que es muy buena", dijo el cocinero.

"Después habrá gente que dirá: es que los hospitales... Yo qué sé. Que yo no sé de hospitales. Yo soy hostelero y creo que Madrid a día de hoy va como un tiro a nivel de hostelería y Barcelona no", añadió Cruz.

"Creo que Barcelona tenía antes un turismo que ahora no. Creo que Barcelona no está en su mejor momento y es por culpa de muchas cosas, entre ellas la gestión política", agregó el cocinero.