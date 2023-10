La respuesta de Almudena Cid a una pregunta muy directa de Joaquín: "¿Has llegado a perdonar a Christian Gálvez?"

Joaquín, el novato emitió este jueves una nueva entrega que contó con una invitada de excepción: la exgimnasta olímpica Almudena Cid que llegó para poner a prueba la elasticidad del exfutbolista. Sin embargo, como sucede en el programa, antes llegaba el momento de la entrevista, donde la ahora actriz se abrió en cuerpo y alma.

La vasca no solo habló de su etapa en el deporte, sino también de su sonada ruptura con Christian Gálvez. Su no maternidad con él o cómo se sintió durante sus 15 años de relación -11 de matrimonio- fueron algunos de los temas que trató, pero también se enfrentó a las cuestiones directas del presentador.

"¿Has llegado a perdonar a Christian Gálvez?", le preguntó Joaquín Sánchez. Sin embargo, lejos de dudar, no querer contestar o emocionarse, Almudena Cid lo tuvo claro y contestó con una amplia sonrisa por lo que significaba su respuesta.

"Sí, pero porque no tiene que ver con él, tiene que ver con perdonarme yo y aceptarme yo. No tiene que ver nada con la otra persona, todo es sobre mí, sobre cómo entendí yo la vida después de la gimnasia", declaró tajantemente.

Entonces, la entrevistada habló de un cuento que habla sobre la diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo: "No son lo mismo. Cuando tú te sacrificas, hay algo de tu esencia que se está yendo. En el esfuerzo no, tú te estás esforzando por algo pero eres consciente".

"En el deporte yo he hecho sacrificios, pero era consciente, entre comillas, luego lo he sido más", explicó para justificar cómo llegó a pensar, tanto en el deporte como en su vida en pareja, que sacrificándose "conseguía cosas", algo que no es real.