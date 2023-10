Almudena Cid, sobre su no maternidad con Christian Gálvez: "De la que me he librado"

Este jueves 5 de octubre se emite en Antena 3 el próximo episodio de Joaquín el novato, programa presentado por Joaquín Sánchez, con la exgimnasta Almudena Cid como entrevistada. Además de ponerse a los pies de la invitada y de regalar risas a los espectadores, el exfutbolista permitirá conocer más a fondo a la exgimnasta. Y es que el avance publicado por la cadena ha dado mucho de que hablar.

Almudena Cid, además de ser conocida como una de las deportistas más importantes de nuestro país, ha estado presente en los medios a raíz de las polémicas por su relación con el que fue su pareja durante 15 años. La también escritora compartió su vida con el presentador de televisión Christian Gálvez hasta 2021, año en el que decidieron divorciarse.

Cuatro meses después de firmar los papeles para poner fin a su relación, el presentador hacía público su noviazgo con su compañera de cadena, Patricia Pardo. Lo que generó un mayor revuelo fue la noticia del hijo que esperaban y el anuncio de que se habían casado.

La propia Almudena admitía lo complicado que fue para ella afrontar la ruptura, algo a lo que hace referencia en la entrevista con Joaquín. En el avance que ha publicado la cadena se puede ver cómo la exgimnasta trata ese tema, y además menciona la no maternidad con su expareja.

"Pensaba que mi vida se había ido con el destrozo. Yo entendí que sacrificándome conseguía cosas. Entonces, en la vida de pareja, creía que sacrificándome conseguía cosas", expresa la deportista.

Tras sincerarse con el exfutbolista, este trata de darle un toque de humor a la situación: "¿Tú sabes el libro que a mí me cambió un poco la vida? El libro de familia". Esto hace reír a la invitada, que no se corta con su respuesta: "Yo no lo rellené nunca. ¡Y menos mal! ¡De la que me he librado!".