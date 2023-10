Almudena Cid se derrumba en 'Joaquín, el novato' al hablar de Christian Gálvez: "Pensaba que nadie me iba a querer"

Almudena Cid compartió un rato con Joaquín Sánchez en Joaquín, el novato. Allí, la deportista se derrumbó al hablar sobre su relación con Christian Gálvez. "Fueron 15 años y coincidió con mi vida deportiva", le contó al futbolista.

"Cuando llega algo que no espera, porque no lo ves venir, es sorpresivo...", aseguraba sobre la ruptura con el presentador de televisión. "Sentí que mi vida entera se había ido", continuó entre lágrimas.

Cid se sinceró sobre lo mal que lo había pasado y la concepción de fortaleza que tenían las personas de ella: "El otro día me dijo una mujer que como era posible que estuviera así siendo tan fuerte y con cuatro Juegos Olímpicos".

"Pensaba que nadie me iba a querer, me empezaba a ahogar y era todo negro", aseguró. Por suerte, Almudena contó con Marisa y Tino, dos amigos que le ayudaron "a sobrevivir esos meses" tras la ruptura.

Además, hizo hincapié en la lección que había aprendido: "He entendido que mi carrera depende mi, porque no dejo de tener lo que he construido".