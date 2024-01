Reparto de temas de la Gala 9 de 'OT 2023': Maneskin, Bizarrap, Tina Turner...

Tras la expulsión de Cris, dentro de la Academia de OT 2023 ya solo quedan nueve concursantes, los cuales están abordando la recta final del programa.

Esta semana son Paul y Álvaro Mayo los que están nominados y, desgraciadamente, se enfrentan al veredicto de la audiencia. Pero también pueden elegir sus propias canciones para la Gala 9.

De este modo, los triunfitos han vivido este martes el reparto de temas del próximo programa, al cual llegarán el lunes tras vivir la firma de discos del sábado en ciudades como Madrid, Barcelona y Zaragoza.

1. Canción grupal

Solo quiero bailar, de Zenttric.

2. Paul

Bzrp Music Sessions, Vol. #57, de Bizarrap y Milo J.

3. Álvaro

I Want Love, de Jessie J.

4. Bea

River Deep, Mountain High, de Ike y Tina Turner.

5. Chiara

Kill Bill, de SZA.

6. Martin

Footloose, de Kenny Loggins.

7. Ruslana

Begging, de Frankie Valley and the Four Seasons (versión de Maneskin).

8. Naiara y Juanjo

La cigarra, de Natalia Jiménez y Lila Downs.

9. Lucas

Nada cambiará mi amor por ti, de Glenn Medeiros.