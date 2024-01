Reparto de temas de la Gala 7 de 'OT 2023': Depeche Mode, Rauw Alejandro, Miley Cyrus...

El pasado lunes 8 de enero se celebró la sexta gala de OT 2023, en la que Álex Márquez y Paul se jugaban la expulsión. Fue Álex el que, finalmente, tuvo que abandonar la Academia y despedirse de sus compañeros. La próxima semana serán Violeta y Chiara las que se enfrenten a la votación y para una de ellas se acabará su paso por Operación Triunfo.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han reunido con los concursantes y han hecho el reparto de temas de la gala 7, que abrirá con el tema grupal. Esta vez la canción elegida ha sido Just can't enough, de Depeche Mode.

Durante esta semana, y de cara a la gala del próximo lunes 15 de enero, los triunfitos prepararán sus actuaciones. Las canciones elegidas han sido las siguientes:

1. Canción grupal

Just can't enough, de Depeche Mode.

2. Chiara

The Climb, de Miley Cyrus.

3. Violeta

Blue Lights, de Jorja Smith.

4. Martin

Tenía tanto que darte, de Nena Daconte.

5. Paul y Ruslana

Bzrp Music Sessions, Vol.45 - Criminal, de Bizarrap y Ptazeta.

6. Naiara y Bea

Sweet But Psycho, de Ava Max.

7. Cris y Lucas

Todo de ti, de Rauw Alejandro.

8. Juanjo

La nave del olvido, de José José (Dino Ramos).

9. Álvaro Mayo

Please don't go, de KC and The Sunshine Band.