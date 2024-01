Noemí Galera responde a los ataques de los fans de Violeta y Chiara de 'OT 2023': "Hablé con ellas en privado"

Martin favorito indiscutible, Paul salvado y Chiara y Violeta nominadas. Esto es tan solo un ápice de todo lo que sucedió en la gala 6 de OT 2023, que finalizó con polémica incluida. El nivel artístico de los concursantes de esta edición quedó más que patente en la gala de este lunes, con Edurne, completamente sorprendida con los triunfitos y con Buika menos crítica de lo habitual.

Aunque, tal y como expresó Cris Regatero para el jurado no había "cuatro nominados hoy", Bea, Chiara, Violeta y Álvaro Mayo fueron los concursantes propuestos para abandonar la Academia. Finalmente, el público decidirá sobre el futuro de Violeta y Chiara después de que a Álvaro lo salvaran los profesores y a Bea sus compañeros. A más de uno se le rompió ayer el corazón tras ver a Violeta entre lágrimas, al conocer que se enfrentaría a su mayor apoyo para seguir en el concurso.

Chenoa, al ver la situación, no dudó en acercarse a las nominadas para darles su apoyo, aunque quien no lo hizo fue Noemí Galera, algo que ha sido cuestionado. A los fans de Chiara y Violeta no les ha gustado nada que la directora de la Academia no se acercase a ellas al finalizar la gala, así lo han expresado en la red social X (antes Twitter).

Noemí que acostumbra a hablar sin tapujos, ha contestado a los fans en esta misma red social y ha aclarado la situación: "Hablé con ellas en privado, antes de entrar a la academia. Acabo de hacerlo ahora mismo en la habitación, sin micros. A lo mejor necesitan hablar sin estar expuestas. Eso no lo habéis pensado, ¿verdad? Dejad de inventar, dejad de intoxicar. ¡Buenos días!"

Asimismo, se ha cuestionado la asistencia psicológica que reciben los concursantes del talent, cuando la propia directora explicó que sí que la recibían. No obstante, no todo lo que sucede en la Academia se ve en las cámaras y esto es muy buen ejemplo de ello.

Los comentarios al post de la catalana no han tardado en llegar y han sido de todo tipo, aunque sobre todo de apoyo. "Mucho ánimo Noemí porque espera una larga semana de estar aguantando niñatas tóxicas que si sus favoritos supiesen como se comportan, hasta las mirarían mal", "Noemí, no dediques ni un segundo en responder a las fans de Violeta y Chiara. Tienen dos neuronas y una está durmiendo", "no es incompatible con subir a darles un abrazo como haces siempre con todos. A veces las palabras no son necesarias, el cariño sí", han sido algunos de ellos.