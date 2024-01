Reparto de temas de la Gala 6 de 'OT 2023': Sebastián Yatra, Billie Eilish, Miley Cyrus...

Con la entrada del nuevo año, llegó la nueva gala de OT 2023, en la que Álex Márquez y Salma se jugaban la expulsión, siendo finalmente la malagueña la elegida para abandonar la Academia. La próxima semana será de nuevo Álex Márquez el que se enfrente, junto a Paul, a la posible expulsión.

Noemí Galera y Manu Guix ya han hecho el reparto de temas para la gala de la próxima semana, que abrirá como siempre con la canción grupal. La canción elegida para la gala 6 ha sido Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52.

El resto de canciones elegidas han sido las siguientes:

1. Canción grupal

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, de Bizarrap y Quevedo.

2. Álex Márquez

Contigo, de Sebastián Yatra y Pablo Alborán.

3. Paul

When The Party's Over, de Billie Eilish.

4. Chiara

Mía, de Belén Aguilera.

5. Martin

Alors On Danse, de Stromae.

6. Lucas y Bea

Eye Of The Tiger, de Survivor.

7. Álvaro Mayo y Violeta

Flowers, de Miley Cyrus.

8. Naiara y Cris

El farsante, de Ozuna.

9. Juanjo y Ruslana

I Put A Spell On you, de Hawkins, Screamin Jay.