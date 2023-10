Ramoncín, sobre las críticas a los bailes de Aitana: "Quien se queja le ha dado a un niño de 8 años un teléfono"

El Alpha Tour de Aitana sigue acaparando titulares, y es que las coreografías de la cantante sobre el escenario han escandalizado a muchos, que se han deshecho en críticas al considerar que no eran adecuadas para parte del público que tiene la catalana. Sin embargo, muchos son los que han salido en su defensa, como Pastora Soler y, ahora, Ramoncín.

Aitana, en una entrevista con 20minutos previa al comienzo de su gira, reconocía que su nuevo álbum era diferente a los anteriores, pero aseguraba que quería mantener fiel a su público más joven. "La gente me dice que quiero buscar un público más maduro y dejar atrás el infantil. No es así, porque ¿sabes lo difícil que es que un niño sea tu fan o que te preste atención? Para mí es muy fuerte tener un público que sean niños. Pero también invito a la gente a que venga a mis conciertos y vea que tengo otro tipo de públicos", afirmó. "Yo no hago música para cambiar de público, hago música para sentirme yo misma. Y cada año me siento de una manera distinta, tanto a nivel artístico como profesional".

Y es que, al margen del estilo, las letras o su nuevo disco, alpha, muchos están considerando que estas críticas son exageradas e injustificadas. Y lo mismo considera José Ramón Márquez, conocido como Ramoncín en la industria musical.

"Es alucinante lo que está pasando. Mientras se están preocupando de un tipo de canciones y un tipo de letras que cuentan una historia, no se preocupan de lo que dicen algunos reguetoneros", se quejó el televisivo en Más vale tarde, de La Sexta.

"Lo peor de todo es que quien se está quejando de esto le ha dado a un niño de 8 años un teléfono. Ahí puede ver lo que le dé la gana", añadió después.

Por su parte, el presentador, Iñaki López, defendió que no le parecía mal el show de Aitana: "A mí me resultaba más perturbador Enrique y Ana que esto".

Los presentes en plató comenzaron a debatir si las críticas serían iguales si, en lugar de ser la triunfita, fuera un hombre, ante lo que Ramoncín intervino: "Los extremos son muy chungos. Tan mala es la misandria como la misoginia (...) "Cuando censuran algo, lo que quiere la gente es tenerlo censurado".