La RAI filtra por error el televoto italiano de la segunda semifinal de Eurovisión y desvela que Israel lideró con casi el 40% de los votos

El festival de Eurovisión se ha visto envuelto en una gran polémica desde hace varios meses por la participación de Israel. En la segunda semifinal, el país presentó su candidatura y fue uno de los clasificados para la gran final. Pero lo que realmente sorprendió fueron los datos del televoto que filtró la RAI por error.

Mientras que las presentadoras despedían la gala, la televisión italiana mostró en pantalla los resultados del televoto de cada uno de los países. La mayoría de ellos recibieron bajos porcentajes, pero llamó la atención que el 39,31% de los votos se los llevó Israel.

Para el público no fue una sorpresa que el país de Netanyahu pasara a la final, pero generó muchas críticas a través de redes sociales, que aumentaron cuando la RAI compartió los datos del televoto.

Luis Fuster, un periodista especializado en el festival, compartió en su perfil de X las dudas que le generó la decisión de la televisión italiana: "Hemos preguntado a varias televisiones y nos han contado que no reciben el resultado del televoto después de la semifinal. Así que o esto no ha salido, o no es real, o es algo muy raro".

Un año más, Eurovisión está completamente envuelto en polémica, como ocurrió en 2022 por el conflicto en Ucrania, por el que se expulsó a Rusia. El país con capital en Kiev logró alzarse con el micrófono de cristal después de lograr 439 puntos del televoto.

Las controversias que están manchando estos últimos años el festival han hecho que muchos eurofans consideren que, en el caso de que Israel gane el concurso, podría suponer el "principio de su fin". "Disfrutad de la gala final del sábado noche porque posiblemente estemos ante el fin de Eurovisión tal y como lo conocíamos", expresó un usuario de X.