Quién es Sara Rubio, la mujer del presentador de 'Pasapalabra' Roberto Leal

Roberto Leal es uno de los presentadores de más éxito de la televisión en España. El sevillano lidera el concurso más visto, Pasapalabra, y Atresmedia le ha puesto al frente de otros formatos como El Desafío o Casafantasmas.

Su mujer es la periodista Sara Rubio, a la que conoció por casualidad en el comedor de Antena 3, como ella misma ha contado en sus redes sociales: "Cansada de un trabajo que no me gustaba, me vine a Madrid a estudiar un máster", cuenta.

Cómo comenzó su historia de amor

"La tele donde iba a hacer las prácticas cierra y de carambola termino en Antena 3. Hora de comer. Una mesa llena de gente y solo una silla vacía. Me siento. Justo enfrente, un chico sevillano que me sonaba de la tele", recuerda de aquel 2012.

"Hablamos de acentos. Llueve. Me regala un libro. Me invita a desayunar en la cafetería de Antena. Le invito yo al día siguiente. Quedamos para jugar al billar. Le gano. Ahora, a los dardos. Me gana. Disimulamos mandándonos mensajes y correos de punta a punta de la redacción. Nadie sospecha nada y eso nos gusta", afirma la periodista.

Y continúa su historia de amor afirmando que "nos escapamos a Cádiz y a Sevilla. Brindamos. Parece que la cosa va en serio. Todos empiezan a sospechar. Ya es un secreto a voces. Y eso también nos gusta. Justo ahí empieza el viaje más bonito, increíble y maravilloso de todos".

Leal, por su parte, también contó su versión de lo sucedido: "Ella trabajaba haciendo prácticas en Equipo de Investigación y yo sustituía a Susanna Griso en Espejo Público".

"Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevos duros, cebolla rallada y remolacha. Ella se sentó en un sitio libre, yo me senté a su lado y tiré de 'acentito'. Luego nos tomamos un café y todo fue muy rápido. Me costó cinco o seis meses", añadió el sevillano.

El conductor de Pasapalabra recuerda que "estaba grabando un documental muy bonito de El tiempo entre costuras. Le regalé el libro de María Dueñas y esa fue la clave. No se lo leyó, pero esa fue la clave".

8 años de matrimonio y dos hijos en común

El 19 de septiembre de 2015, tras tres años de noviazgo, se casaron ante sus familiares y amigos. La periodista calificó la ceremonia en sus redes sociales como un "día mágico de felicidad absoluta".

Dos años después nació Lola, y en 2021, Leo, que junto a Pepa, la chihuahua de la familia, forman el núcleo familiar liderado por la periodista y el presentador.