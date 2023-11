¿Cuántos días están los invitados de 'Pasapalabra' ayudando a los concursantes?

Los invitados de Pasapalabra son una parte fundamental del concurso de Antena 3, ya que, aparte de ayudar a los participantes del programa, también interactúan con Roberto Leal para entretener a los espectadores.

Todos ellos siempre tienen un hueco antes de El Rosco para hablar de sus proyectos profesionales, además de animar a los concursantes para que se lleven el bote.

Cada tres días, cuatro nuevos famosos acuden al plató de Pasapalabra, dos en el equipo en el azul y otros dos en el equipo naranja para disputar las pruebas del programa: Una de Cuatro, La Pista Musical, ¿Dónde Están?y Sopa de Letras.

El emocionante reencuentro de @toritoquique con su espectadora favorita en #Pasapalabra. Cada vez sigue mejor el ritmo del programa.



¡No te lo pierdas! https://t.co/eHPqXETCfY 🤗🎉 pic.twitter.com/W87d1zZ1xM — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 5, 2023

'La Pista Musical', una de las mejores pruebas

De las cuatro pruebas del espacio de Antena 3, la que más juego da a los invitados es La Pista Musical, ya que dan rienda suelta a sus bailes y 'arte' cantando.

Por ejemplo, el presentador Raúl Gómez, amigo del conductor de Pasapalabra, sufrió una incidencia en uno de sus bailes tras la celebración por acertar la prueba.

Raúl Gómez, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Es mi prueba favorita, lo que mejor sé hacer en la vida es cantar y bailar", reconoció el barcelonés que acertó la canción y, para celebrarlo, se puso a dar unos pasos de baile para deleitar al público.

Lo que no se podía imaginar era que se lesionaría bailando en el concurso: "Me ha pegado un tirón en la ingle... es que me he venido muy arriba", reconoció entre risas Gómez.

Otro que se suele animar a bailar con los invitados es Leal que, por ejemplo, protagonizó este verano un sugerente baile con la actriz Silvia Marty.

Roberto Leal y Silvia Marty, en 'Pasapalabra', ATRESMEDIA

En otra ocasión, el conductor del programa de Antena 3 sufrió un percance cuando bailaba con Inma del Moral, ya que un mal paso le hizo tropezar y casi se golpea en la boca con la mesa del programa. "Casi me dejo la 'dentadurita'. Me iba a quedar mellado", bromeó Leal.

También fue muy destacado el pique entre las dos hormigas de El Hormiguero, Trancas y Barrancas, o lo que es lo mismo, Juan Ibáñez y Damián Mollá, llevándose la prueba el primero de ellos.

Damián Molla y Juan Ibáñez, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Dedicatorias y mensajes de los invitados

Los invitados también aprovechan los momentos que les deja el presentador sevillano para saludar o enviar mensajes a alguien que les está viendo.

Como fue el reciente caso de Eva González: "Me vas a tener que dejar decir una cosita, tengo que enviarle un mensaje a mi niño para cumplir con mi tradición 'pasapalabrera'", le dijo a Leal.

Eva González, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

La conductora de La Voz le dijo a su hijo Cayetano: "Estoy con el señor de las letras, ese que es amigo mío. Te mando un beso muy fuerte, que te amo".

"Es un homenaje para ti: ¿Qué te parece? Ya sabes que te quiero, Roberto", le dijo Boticaria García a Leal el día que acudió al programa con una camiseta que llevaba a Curro, la mascota de la Expo 92 de Sevilla.

Boticaria García, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Debutantes en Pasapalabra

Aunque por el plató de Pasapalabra han pasado multitud de invitados y algunos han repetido muchas veces (Adriana Abenia, Raúl Gómez, Los Morancos...), otros celebran su debut en el concurso.

"Estoy muy contento porque por fin os habéis acordado de mí para traerme al programa. Tantos años esperando...", señaló Colate Vallejo-Nágera en su primera visita.

Willy Bárcenas, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Willy Bárcenas, por su parte, comentó que "nunca había estado en Pasapalabra y llevaba mucho tiempo intentando venir. Espero vencer los nervios del primer programa y no hacer demasiado el ridículo", admitió el vocalista del grupo Taburete.

Los nervios también suelen jugar malas pasadas a los invitados, y más en su primera participación, como fue el caso de la actriz Abril Zamora en agosto de este año.

"Estoy muy nerviosa, la verdad. Nunca había venido y me hace muy feliz que sea con vosotros. Me han hablado muy bien del programa, por eso he aceptado", respondió a Leal.