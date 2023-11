Así es Marta Terrasa, concursante que representó a España en el 'Mundial de Pasapalabra' y rival de Pablo Díaz

Una de las concursantes más recordadas de la nueva etapa de Pasapalabra en Antena 3, Marta Terrasa, volvió una vez más al plató del programa el pasado 31 de octubre por el Especial Halloween.

La castellonense se enfrentó a Marta Garriga, que la derrotó en El Rosco, quedándose sin los 50.000 euros de premio si acertaba las 25 letras, y sin los 5.000 euros de la victoria en la prueba final de Pasapalabra, ya que se los llevó su rival.

Marta Garriga y Marta Terrasa, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Participando desde 2013

Terrasa participó por primera vez en Pasapalabra en 2013, donde consiguió vencer a una de las concursantes históricas del programa, Paz Herrera (que actualmente está en El Cazador de RTVE).

Paz Herrera y Marta Terrasa, en 'Pasapalabra'. TELECINCO

Volvió al concurso en 2018, cuando lo presentaba Christian Gálvez en Telecinco. En aquella ocasión venció a otro concursante histórico como Jero Hernández.

Su siguiente 'víctima' en el concurso (en 2021) fue otro recordado participante, el Guardia Civil Luis de Lama, que había vivido unos grandes duelos con Pablo Díaz.

La castellonense y el ganador del bote protagonizaron grandes 'batallas' durante las 30 entregas que estuvo Terrasa en Pasapalabra, hasta que fue eliminada por Salva en marzo de 2021.

Marta y Pablo, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Pero la participante dejó huella en Roberto Leal y sus compañeros: "Te doy las gracias en nombre de todo el equipo por tu luz, porque te lo has currado muchísimo, tú lo sabes bien. Has sido una alegría, nos has aportado mucho. Has sido valiente y poderosa y has competido cara a cara con un monstruo como es Pablo", le dijo el presentador.

"Me voy muy contenta. Nunca hubiese esperado llegar hasta este día. Lo intentaba hacer bien, pero ha sido muy difícil y estar con Pablo que es un concursante de 10", reconoció Marta tras su derrota.

Marta y Pablo se despiden en 'Pasapalabra' tras la eliminación de la concursante. ANTENA 3

El 'Mundial de Pasapalabra'

En abril de 2022 participó en el Mundial de Pasapalabra que organizó y emitió el canal chileno Chilevisión en el que participaban concursantes de las diferentes ediciones del concurso de los países donde se habla español.

Marta Terrasa, durante su participación en el 'Mundial de Pasapalabra', en Chilevisión. Chilevision

La uruguaya Fernanda Delpino venció a la española, que quedó eliminada de la competición, como también lo fueron Nacho Mangut, Javier Dávila, Pablo Díaz y Sofía Álvarez.

En enero de este año volvió a Pasapalabra para participar en el Duelo de Campeones, donde Jero Hernández se 'vengó' de ella eliminándola de la lucha por el premio.