Quién es Raoul Vázquez: de 'OT 2017' y el musical de 'La llamada' a concursante de 'Tu cara me suena 11'

La undécima temporada de Tu cara me suena calienta motores y se prepara para su inminente estreno. Así, Antena 3 ya ha confirmado a todos los concursantes de la nueva edición de uno de los formatos más seguidos de la televisión en nuestro país.

Así, uno de los participantes será el cantante Raoul Vázquez que, natural de Montgat, en Barcelona, saltó a la fama tras su participación en Operación Triunfo 2017, donde coincidió con otros artistas como Aitana Ocaña, Amaia Romero o Miriam Rodríguez.

Sin embargo, antes de aparecer en el concurso de la televisión pública, Raoul también participó en la cuarta edición de La Voz. Así, tras su paso por OT, llevó a cabo una colaboración con la cantante Belén Aguilera para el tema Tus monstruos y, posteriormente, lanzó su primera canción en solitario, Estaré ahí.

El paso de Raoul por 'La Voz'

En el año 2016, el catalán se presentó a las audiciones a ciegas de La Voz, el formato que, entonces, se emitía en Telecinco, donde se atrevió con Jar of Hearts, de Christina Perri. Una interpretación que le sirvió para que Melendi se girase y fichara a Raoul para su equipo.

En las batallas, Vázquez se enfrentó a Job Navarrete con el tema Impossible de James Arthur, resultando vencedor del duelo. En los cuartos de final, interpretó I'm not the only one, de Sam Smith. Así, pese a ser eliminado, Melendi pidió a Universal Music que le cediera la carrera de Raoul para lanzar su primer trabajo de estudio y fue entonces cuando el cantante coincidió con la, entonces desconocida, artista Belén Aguilera.

Raoul Vázquez en 'Operación Triunfo 2017'

El paso de Raoul por Operación Triunfo comenzó con la interpretación de Catch and Release de Matt Simons, lo que le sirvió para convertirse en concursante de pleno derecho del formato.

Sin embargo, Vázquez se convirtió en el séptimo expulsado del concurso tras enfrentarse a su imbatible compañero Luis Cepeda. Cuando la edición finalizó, proclamando ganadora a Amaia Romero, todos los participantes llevaron a cabo una gira por toda España y llegaron a pisar lugares como el Estadio Santiago Bernabéu, donde actuaron ante 60.000 personas.

La vida de Raoul después de 'OT'

Al terminar su paso por Operación Triunfo 2017, Raoul trató de unirse a sus compañeros Mimi Doblas (Lola Índigo), Agoney y Nerea Rodríguez para formar el grupo Delta. Sin embargo, el proyecto se descartó rápidamente y cada uno comenzó sus carreras por separado.

Así, Raoul participó en el Coca Cola Music Experience y, tras el festival, fichó por Javier Calvo y Javier Ambrossi para participar en el musical La Llamada, donde se puso en la piel de Dios en una gira que viajó por toda España.

Además, el catalán participó como invitado en el programa La mejor canción jamás cantada, emitido en La 1 en 2019 y, también fue uno de los invitados de Tu cara me suena 8.

Cabe destacar también que Raoul Vázquez participó en el cortometraje Jóvenes sin libertad, donde se ponía de manifiesto el problema del acoso escolar de un joven transexual. Asimismo, junto a varios compañeros de OT, grabó el anuncio de Coca Cola El mundo entero; y, en 2019, dobló a Buck tanto en castellano como en catalán, personaje de la película de animación francesa Terra Willy: Planeta desconocido.