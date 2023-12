Quién es Lucas, el concursante uruguayo de 'OT 2023' que se mudó a Barcelona por amor

Natural de Montevideo, en Uruguay, Lucas nació el 10 de noviembre del año 2000, aunque actualmente reside en Vallirana, en Barcelona, donde trabajaba como barbero hasta que OT 2023 se cruzó en su camino.

Entre sus hobbies, como no puede ser de otra manera, se encuentra cantar y, tal como apuntó en su vídeo de presentación para el programa: "La música me llevó al amor de mi vida y el amor de mi vida me lleva a la música".

Las influencias musicales de Lucas de 'OT 2023'

Así, Lucas se decanta por las canciones de R&B y Rock Pop y se considera fan de Zayn, excomponente de One Direction, aunque su tema favorito es Late Night Talking, de Harry Styles, excompañero de Zayn Malik.

En la gala 0 de Operación Triunfo, Lucas se decantó por De música ligera, un tema de Soda Stereo que le sirvió para conseguir una buena valoración por parte del jurado del primer episodio del concurso, que no dudaron en que cruzase la pasarela.