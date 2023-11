Quién es Salma, la concursante de 'OT 2023' que conquistó al jurado en la gala 0 con 'Historia de un amor'

Natural de Mijas, en Málaga, Salma nació el 4 de octubre de 2002 y, desde pequeña, se ha criado entre mujeres apasionadas por el arte. Así, comenzó a tocar la guitarra, con tan solo ocho años, impulsada por el amor de su madre por el flamenco. Ahora es una de las nuevas concursantes de OT 2023.

Además, Salma tiene una gran pasión por el piano y le encanta componer, pues su profesión es la de cantante y, con OT 2023 aspira a conseguir el empujón que su carrera necesita.

Los favoritos de Salma

En cuanto a sus preferencias, Salma se considera fan de Vanesa Martín y de Dellafuente, y su canción favorita es Deja que te bese, de Alejandro Sanz y Vanesa Martín. Como dato curioso, la joven destacó que tiene una gran fobia a las mariposas y, además, ha estado cuatro años federada como baloncestista.

En la gala 0, Salma apostó por Historia de un amor, de Guadalupe Pineda; un tema con el que logró conquistar tanto al público como al jurado. "Me encantó, me emocionó. Tienes una voz, una potencia… Me encantó por la confianza que tienes, estás segura de tu estilo… Por estas razones yo pienso que tú puedes cruzar la pasarela", alabó Anitta, invitada a la gala 0 del concurso.