¿Quién es el famoso padre de Sonsoles Ónega?

"Cuando empezaba, me comparaban con él, pero todavía me quiero parecer a él, porque su genialidad no la he heredado", declaró Sonsoles Ónega en la entrevista que le hicieron en Y ahora Sonsoles tras ganar el Premio Planeta 2023. Y es que su padre es el veterano Fernando Ónega, una eminencia en la profesión periodística.

El periodista es uno de los grandes veteranos de la profesión en España, destacando entre sus otras labores la de director de prensa en la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez.

Fernando Ónega López nació en el municipio lucense Pol en el año 1947, y su legado periodístico ha llegado a sus dos hijas, Cristina y Sonsoles Ónega.

El periodista comenzó en las redacciones en los años 70. Fue subdirector de la publicación Falangista Arriba, y también fue jefe de la prensa de la Guardia de Franco.

En 1979 llegó a la radio a través de la Cadena SER, donde participó en programas como Hora 25, hasta llegar a ser director de informativos de la emisora al sustituir a Iñaki Gabilondo en 1981.

En cuanto a televisión, Fernando Ónega comenzó su andadura en TVE a finales de los 70, cuando llegó a dirigir programas como Siete días y Revista de Prensa, hasta llegar a ser nombrado Director de Relaciones Externas del ente público.

Fernando Ónega abre el centenario del Colegio de Farmacéuticos de Jaén EUROPA PRESS/COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE JAÉN

En los años 80, Ónega compaginó las ondas con el papel, pues trabajó como director de medios como Ya, y también colaboró en La Vanguardia y El progreso, hasta que en los años 90 comenzó a centrarse más en radio y televisión.

Fernando Ónega, director de Onda Cero

En ambos formatos continuó en su faceta como director de medios como Onda Cero, participando como colaborador en programas como La brújula, Herrera en la onda y Más de uno.

Fernando Ónega en TVE. TVE

En 1993 fichó por los servicios informativos de Telecinco, participó en espacios como Entre hoy y mañana y presentó el matinal Los periódicos, entre otros.

En 1997 saltó a Antena 3, donde se mantuvo hasta 1999 como presentador de Antena 3 Noticias. Ya en el siglo XXI, ha participado en tertulias como 59 segundos, El debate de la 1, El programa de Ana Rosa, Las mañanas de Cuatro, Saber vivir...

Desde 2019, aunque ya no es un habitual de los medios, preside el diario 65ymas.com, un medio generalista asesorado por las asociaciones de mayores de España.

La periodista Sonsoles Ónega (d) junto a su padre, Fernando Ónega. FERNANDO VILLAR / EFE

A lo largo de su carrera periodística, Fernando Ónega ha recibido diferentes galardones, como el Micrófono de oro en 2007, la Antena de Oro en 1994 por Las noticias de Telecinco, y tres Premios Ondas.