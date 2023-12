Quién es Chiara, la concursante de 'OT 2023' que consiguió poner al jurado de acuerdo para que cruzase la pasarela en la gala 0

Natural de Menorca, aunque "medio inglesa por parte de madre", Chiara nació el 11 de marzo de 2004 y ha sido cantante en varios hoteles y restaurantes de su ciudad natal durante la época estival.

Así, Chiara pasó un año preparándose para entrar a formar parte de la escuela de canto moderno ESMUC de Barcelona, pero cuando OT 2023 se cruzó en su camino no dudó en seguir adelante y, tras pasar todos casting, logró llegar a la gala 0 del programa.

Las influencias y pasiones de Chiara de 'OT 2023'

La artista asegura que su "pasión es la música" y, como no podía ser de otra manera, sus aficiones tienen que ver con este arte: componer, tocar la guitarra, el piano, el bajo, escuchar y estudiar música. Además, sus preferencias musicales son muy variadas: pop, pop rock, soul, R&B y folk. En cuanto a su artista preferida, Chiara es fan de Mariah Carey y su All I want for Christmas is you, y de Stevie Wonder.

De esta manera, en la gala 0 del concurso, Chiara apostó por el inglés y el tema For once in my life, de Stevie Wonder para tratar de cruzar la pasarela. Su interpretación encantó al jurado que, por unanimidad, decidieron que la menorquina merecía convertirse en concursante de OT 2023.