Quién es Bea, la concursante de 'OT 2023' que se declara fan de Adele y apostó por Gloria Gaynor en la gala 0

Natural de Madrid, Bea nació el 25 de mayo de 2004 y reside en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Actualmente, Bea está estudiando Magisterio de Educación Primaria, aunque cuando el casting de OT 2023 se cruzó en mi camino no dudó en abandonarlo todo por el concurso.

Además, para entrar en la Academia de Operación Triunfo, Bea tuvo que abandonar su trabajo en una escuela donde impartía clases de música a niños pequeños; algo que casaba con su afición por tocar el piano, instrumento del que tomó clases durante nueve años.

Los estilos musicales de Bea de 'OT 2023'

En cuanto a su estilo musical preferido, Bea se declara fan del Rock de los años 80, el soul y el pop y, además, es una gran seguidora de Adele, aunque su canción favorita es Superstition, de Stevie Wonder.

De esta manera, en la gala 0, Bea apostó por Never can say goodbye, un tema de Gloria Gaynor con el que logró deslumbrar al jurado del concurso que, por unanimidad, decidieron que cruzase la pasarela para convertirse en una de las concursantes de OT 2023.