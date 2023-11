Quién es Naiara, la concursante de 'OT 2023' que padeció anginas hasta dos días antes de la gala 0 y, aún así, logró cruzar la pasarela

Natural de Zaragoza, Naiara nació el 29 de abril de 1997 y es cantante de orquesta, aunque cuando el casting de OT 2023 se cruzó en su camino no lo dudó y logró conquistar a Noemí Galera y el resto de asistentes hasta llegar a la gala 0 del concurso.

Aunque no cuenta con un estilo de música preferido, Naiara tiene claro que sus cantantes favoritos son Quevedo y Whitney Houston. Así, del primero, destaca que su tema predilecto es Me falta algo; mientras que en el caso de la estadounidense, de su cabeza no sale la canción I have nothing.

"Me gusta ser distinta"

Durante su presentación, Naiara destacó que es una persona “muy impulsiva”: "Me vuelven loca los tatuajes. Novio que tengo, novio que me tatúo y ya estoy harta. Me gusta ser distinta, siempre soy la que da la nota".

Así, aunque dos días antes de la gala 0 Naiara tuvo que pasar por el médico por unas anginas que la estaban dejando sin voz, la joven apostó por el tema Me muero, de La Quinta Estación y consiguió conquistar al jurado que, sin dudarlo, decidieron que cruzase la pasarela.