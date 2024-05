Qué dice la letra de 'Zorra', la canción de Nebulossa para Eurovisión 2024

Nebulossa llega a la gran final de Eurovisión con su canción Zorra. Un tema que ha alcanzado la segunda posición de la lista de canciones más virales a nivel global en Spotify. Zorra, el tema con el que Nebulossa representa a España en Eurovisión 2024, es ya todo un fenómeno musical y social dentro y fuera de nuestro país.

Se trata de un hecho significativo, ya que son muy escasos los temas de origen español que se cuelan en esta lista de nuevos fenómenos musicales. En este caso, Zorra aparece solo superada por las canciones Praise Jah In The Moonlight de YG Marley y Home de Good Neighbours.

A pesar de las críticas que ha levantado la canción por su letra y por la performance de sus autores sobre el escenario, y contra todo pronóstico, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), organizadora del festival de Eurovisión, confirmó que la canción "es apta" para participar en el certámen.

Letra de 'Zorra' de Nebulossa para Eurovisión

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres

(Lo sé)

Entiendo que te desespere

(Lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola, soy la zorra

Si me divierto, la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero

(Zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco

(Zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento

(Zorra, zorra)

Reconstruida por dentro

(Zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real

(Zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral

(Zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal

Te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento

(Zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro

(Zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

Letra de 'Zorra' de Nebulossa én inglés para Eurovisión

I know I'm just a vixen to you, My past, it's gobbling you up, I know I'm the black sheep,

The misunderstood, the one made of stone.

I know I'm not who you want me to be (I know), I get it, it's driving you up the wall (I know),

But this is just my nature,

Can't be bothered changing for you.

I'm in a good place now,

It was just a matter of time, you know,

I'm gonna hit the streets and shout out what I feel, From the rooftops, all around.

If I head out solo, I'm a bit of a vixen, If I'm having fun, I'm the biggest vixen, If I stretch the night till it's daylight,

I'm an even bigger vixen.

When I get what I want (zorra, zorra),

It's never 'cause I deserve it (zorra, zorra), Even though I'm taking on the world,

No one appreciates it at all.

I'm in a good place now,

It was just a matter of time, you know,

I'm gonna hit the streets and shout out what I feel, From the rooftops, all around.

I'm in a good place now (zorra, zorra), Rebuilt from the inside out (zorra, zorra), And that vixen you were so scared of, Well, she's been empowering herself,

And now she's a picture-perfect vixen (zorra, zorra, zorra),

Who's doing pretty well (zorra, zorra, zorra),

And couldn't care less about anything.

Go ahead, throw stones, if that's your thing, I'm a picture-perfect vixen,

I'm a real woman, you see (zorra, zorra, zorra), And if I get all worked up (zorra, zorra, zorra),

From vixen, I might just turn into a jackal,

Guess you've stepped into a bit of a thorny situation, I'm a picture-perfect vixen (zorra, zorra, zorra).

I'm in a good place now,

Just a matter of time, you know,

I'm gonna hit the streets and shout out what I feel, From the rooftops, all around.

I'm in a good place now (zorra, zorra, zorra), Rebuilt from the inside out (zorra, zorra, zorra), And that vixen you were so scared of,

Well, she's been empowering herself, And now she's a picture-perfect vixen.