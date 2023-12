La pulla de Alessandro Lecquio, decepcionado con Ana Rosa Quintana: "Me he sentido excluido"

Alessandro Lecquio está siendo noticia estos días por su ausencia en el bautizo de Ana Sandra, su nieta. El pasado domingo, 18 de diciembre, Ana Obregón reunió a familiares y amigos para celebrar el bautizo de la hija de su hijo, Aless Lequio, concebida a través de gestación subrogada en Estados Unidos.

Una de las ausencias más esperadas y, pese a esto, comentadas, fue la del, padre de Aless y abuelo de la pequeña, quien desde el principio ha mostrado su rechazo a conocer a Ana Sandra, así como tampoco se ha involucrado en el proceso de gestación.

La actriz ha acusado a su expareja de haber "despreciado" a Aless al no asistir a la ceremonia, a lo que el conde señaló este miércoles en Vamos a ver: "Todo el mundo, incluida ella, sabía que yo no iba a estar. No hacía falta responder al mensaje con la invitación. Si es hija de mi hijo, pues será mi nieta, pero la palabra 'desprecio' no creo que sea la que se debe utilizar".

Una vez zanjado ese tema, llamó la atención una llamativa pulla del italiano, visiblemente decepcionado, hacia Ana Rosa Quintana. Ocurrió tras emitirse una promoción del programa especial que TardeAR, que presenta la veterana comunicadora y en el que él ha colaborado esporádicamente, emite este jueves con motivo de la Navidad.

Tras el anuncio, Joaquín Prat reconoció que se le hacía raro ver esta promoción, comandada por el equipo de Ana Rosa y del que había formado parte durante muchos años gracias El programa de Ana Rosa. Entonces, Lecquio soltó: "Me he sentido un poquito excluido".

Preguntado de nuevo, dijo: "Un poco sí". A lo que Prat respondió con una broma: "Pues mira, como en el bautizo de Ana Sandra", le dijo el presentador, que tuvo respuesta del colaborador: "De ahí no porque ahí me invitaron".