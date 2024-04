Un programa en directo de la tele canaria corta la conexión a una invitada trans al confundirse el presentador por su apariencia

Polémica en un programa de la televisión autonómica de las Canarias después de que un presentador cortara la conexión con una mujer trans al, supuestamente, confundirse por su apariencia.

Todo ocurrió en el programa Conecta Canarias, donde se abordaba el tema de la situación de la salud mental en el archipiélago. El presentador, Ibán Padrón, tenía que hablar en directo con Emma Colao, activista LGTBIQ+ y directora del Observatorio Canario de Derechos Sociales.

Cuando llegó el momento de conectar con la invitada, Padrón se mostró confuso: "Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad?" y aunque Colao intentaba decir que no, el presentador emplazó al equipo a "reanudar la llamada programada".

Las dos ocasiones, para menor duda. pic.twitter.com/CuJfJhVOBv — Emma Colao 🏳️‍🌈⚧🇮🇨 (@ColaoEmma) April 5, 2024

En la reconexión, fue la activista la que mostró su indignación en directo: "Mira, lo siento, no puedo fingir y lo que ha pasado no es que se hayan equivocado de persona, aquí se han equivocado de género y sinceramente me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión".

Iban Padrón niega que la confusión se debiera a cualquier problema de identificación y se justifica afirmando que se trató todo de un problema técnico con la conexión.

"En el plató tenemos una señal y yo no la veía en el plató. Que quede muy claro. Sí le conozco, perfectamente. Sé con quién estoy hablando y no ha habido tal confusión", dijo.