El problema que sufre David Bustamante con su espalda: "Tengo las esquinas de mi casa redondeadas"

David Bustamante fue el segundo invitado de Marc Giró en el Late Xou de La 2 durante la noche del martes. El presentador le mostró varios objetos a los que el cantante tenía bastante aprecio, siendo uno el más sorprendente.

Un rascador de espalda. Así como lo leen. La emoción de Bustamante el verlo fue digna de encontrar un diamante: "¡Es el mejor invento de la humanidad!". Enseguida agarró el cacharro y mostró cómo lo solía utilizar.

David contó cuál era su problema y por qué utilizaba tanto este instrumento. "No llego a rascarme la espalda porque no tengo elasticidad de entrenar con las pesas", confesó y mostró cómo, ciertamente, no se llegaba.

David Bustamante y Marc Giró, en 'Late Xou'. RTVE

"Tengo las esquinas de mi casa redondeadas", aseguró. "¿Te rascas con las esquinas?", preguntó extrañado Giró. "Yo voy como los osos rascándome, es una pena que quitaran el gotelé porque era una maravilla", añadió, desatando las risas.

El dúo consiguió sacar todo el buen humor del tema. "Si me ponen una pegatina en la espalda, la tengo que llevar todo el día", bromeó Bustamante.