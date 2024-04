Marc Giró y Álvaro Morte se arrancan por sevillanas tras la anécdota del actor: "Me hice profesor de flamenco en Dublín"

La mayoría de las personas, sobre todo en España, han tenido que buscarse la vida y trabajar de algo que no era lo suyo. Álvaro Morte, el actor reconocido por su papel de El Profesor en La casa de papel, también tuvo que hacerlo y así lo contó en el Late Xou de Marc Giró.

El algecireño explicó que una vez hizo de guía turística: "Mi hermano buscaba a un guía para unos coreanos que iban a recorrer Andalucía y pagaba 600 euros". Morte se quedó el trabajo e hizo lo que pudo. "El 90% de las cosas me las inventé", confesó entre risas.

Por si fuera poco, más tarde se marchó a buscar trabajo a Dublín. "No había curro y dije, pues soy andaluz, ¿qué cojones?", le contaba a Giró, que no se aguantaba la risa. "Me hice profesor de flamenco", reveló, desatando las carcajadas.

"No sé nada de flamenco, pero he ido a muchas ferias y con tres cervezas hasta un gallego baila la primera sevillana", añadió. Marc le dijo que él sí que sabía bailar sevillanas, y le ofreció bailar el primer palo.

#LateXou@AlvaroMorte dice que "cuando tú en una feria te tomas 3 cervezas la primera de las sevillanas te las bailas seguro"



Atención a sus pantallas, que se viene bailecito 💃https://t.co/HpsuDgMLJR pic.twitter.com/FNkWwsvnTk — La 2 (@la2_tve) April 23, 2024

Ambos se levantaron de sus respectivos asientos y se pusieron a bailar al ritmo de Ya huele a feria, con arte y esmero. Ambos hicieron bien el baile y se metieron a fondo en el papel en plena temporada de ferias andaluzas.