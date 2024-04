El reproche de José Luis Martínez-Almeida a Isma Juárez en 'El Intermedio': "No te vi en la boda"

Poco a poco, a base de encontrarse en numerosos eventos, José Luis Martínez-Almeida va reconociendo a Isma Juárez, el reportero de El Intermedio.

El mallorquín, que le pidió al alcalde de Madrid que le invitara a la boda, que acudió al enlace y le dio su regalo a Magdalena, la hermana de Martínez-Almeida, volvió a encontrarse con él.

Fue en la gala de Premios Laureus del Deporte Mundial, donde Juárez vio a numerosos deportistas de referencia, así como otras personalidades por la alfombra roja.

Isma Juárez, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

En un momento dado, el reportero coincidió con el alcalde, recién llegado de su viaje de novios. "¿Qué tal fue su luna de miel? ¿Los animadores sabían bailar el chotis", le preguntó el colaborador de Wyoming.

"¡No te vi en la boda!", le contestó Martínez-Almeida en cuanto reconoció al reportero entre la prensa, que le contestó: "Sí que fui, si le di el regalo a su hermana".

"No, digo en la celebración", le contestó el alcalde, pero Juárez le dijo que no le dejaron entrar: "Porque no lo intentaste", le respondió Almeida, que añadió que su hermana no le dio ningún regalo de su parte.

"¿Qué era?", quiso saber el alcalde. "Diez euros, era todo lo que pude conseguir, la gente que pasaba por ahí no quería aflojar la mosca", le explicó el reportero, al que Martínez-Almeida le confirmó, una vez más, que su hermana Magdalena no le dio el regalo.