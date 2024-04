El presidente de la Asociación de Fumadores Activos, en 'Espejo Público': "No queremos molestar, pero queremos fumar dignamente"

La lucha contra el tabaquismo en nuestro país continúa y, así, el plan antitabaco impulsado por Sanidad ha logrado la luz verde, pese al rechazo de las autonomías del PP. De esta manera, Mónica García, ministra de Sanidad, ha recordado que se trata de una "hoja de ruta" y que las medidas reales se decidirán en una futura ley.

Sin embargo, este plan no ha sentado nada bien a los fumadores y, este lunes, Espejo Público ha podido hablar en directo con Sergio López Valdevira, presidente de la Asociación de Fumadores Activos, quien ha destacado que está "en contra", sobre todo, porque supone una "restricción de libertades individuales".

Sergio ha destacado que desde su asociación no incitan a consumir tabaco, pero sí les gusta "defender los derechos de las personas": "En vez de ir prohibiendo espacios, uno tras otro, donde prácticamente se nos hace imposible consumir tabaco, habría que organizar, convivir y respetar mutuamente".

"Toda la vida hemos convivido, hemos respetado las sensibilidades de otros o los hábitos de otros. La solución no es prohibir, prohibir, prohibir. Se puede organizar", ha señalado el entrevistado que, además, ha entendido que "se avance hacia una sociedad sin humos, sin tabaco" y que no es una persona que esté a favor del tabaco: "Lo que pasa es que soy fumador desde hace muchos años, me encantaría no haberlo conocido".

Desde la asociación, los fumadores piden que se les permita fumar "en determinadas terrazas o en determinadas partes de las terrazas si tienen el tamaño suficiente": "No queremos molestar, pero queremos poder fumar dignamente. No soy un fumador social, soy un fumador empedernido y no es una elección fácil de decir: 'no, ahora ya no fumes'".

"Lo principal de todo esto es el ambiente político, cómo se está estructurando todo. El perseguir las libertades individuales de esta manera. Hoy somos los fumadores, ahora parece que somos el mayor mal del mundo los que fumamos, pero mañana qué va a ser. Y esto son políticas que no atienden a los derechos de las libertadas de los ciudadanos", ha sentenciado Sergio López Valdevira.