¿Por qué Moisés Laguardia no está en 'Pasapalabra'?

El 11 de abril fue el último programa de Moisés Laguardia en Pasapalabra, de momento... y es que el concursante riojano faltó a su cita el pasado viernes, que fue sustituido por Pablo Díaz.

Tras 226 programas y 151.800 euros acumulados, el concursante no pudo acudir al plató del programa de Antena 3 y Roberto Leal dio la explicación.

"Moisés no va a poder estar en el programa de hoy. Esperemos que vuelva pronto. No sabemos cuánto tardará, porque está indispuesto. No es nada grave. Volverá, se va a recuperar, pero, de momento, el programa tiene que seguir", comentó el presentador el 12 de abril.

No faltaron las palabras de apoyo de su compañero Óscar Díaz: "Le esperamos prontito. Son cosas que pasan, la vida a veces enreda. Así que, nada, deseando que entre por la puerta otra vez".

A continuación, Leal saludó a Pablo Díaz, el campeón del bote de Pasapalabra con 1.828.000 euros en julio de 2021, y sustituto de Moisés: "Estoy genial, gracias por haber contado conmigo y le quiero mandar un abrazo muy fuerte. Que se recupere pronto", afirmó el tinerfeño.

Bote 'congelado'

El conductor del programa de Antena 3 también aclaró que pasaría con el bote, ya había superado los 1,7 millones de euros (1.708.00: "Hoy tendrían que jugar por ese bote, pero no va a ser así, no sería justo. Por lo tanto, dejamos ese bote congelado hasta que vuelva Moisés".

"Diariamente, hasta que retomemos con Moisés y Óscar, jugaremos por un bote de 100.000 euros", explicó Leal antes de dar paso al primer enfrentamiento entre Óscar Díaz y Pablo Díaz el pasado viernes, que se saldó en empate.

Primera victoria de Óscar

El pasado lunes, tras el primer empate, el buen estado de forma de Óscar hizo que se llevara su primera victoria ante el veterano campeón del concurso.

Su buena racha en El Rosco pasó factura a Pablo, que vio como se le escapaba la victoria al no poder igualar los 23 aciertos del madrileño, por lo que tendrá que disputar La Silla Azul este martes.