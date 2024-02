Pilar Rubio explica si preferiría tener un niño o una niña con Sergio Ramos: "Ya sé cómo funcionan"

Pilar Rubio fue la invitada de Toñi Moreno en Gente Maravillosa, donde habló en confianza con la presentadora de su relación con Sergio Ramos. Todo fueron buenas palabras, por lo que, nuevamente, acalló los rumores sobre la crisis matrimonial.

Uno de los temas que sacó la presentadora fue el de la maternidad. "¿No te apetece la niña?", le preguntó a la invitada, dado que tiene tres hijos varones con el futbolista. "Esto no se lo he dicho a nadie", inició la respuesta la periodista, lo que hizo aumentar la tensión de la respuesta.

"No, no estoy embarazada, pero no me importaría", aseguró Rubio. "No creo que por el ritmo de vida que tenemos podamos, pero si tuviera otro preferiría niño", confesó.

El motivo de esta decisión fue por la comodidad de saber "cómo funcionan los niños", como aseguró ella misma: "La ropa de uno le vale a otro". Para Pilar, la maternidad era organización. "Para llevar una familia numerosa hay que tener un horario, más o menos, como se pueda", añadió.

"Cuando tuve a mi primer hijo, vi tenía que hacerlo todo mejor y ser mi mejor versión", le explicó a Moreno. "Cambié muchas cosas de mi vida", señaló la invitada en la entrevista.