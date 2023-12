Pilar Llori será finalmente la 'jefa de campaña' de Naomi en 'GH VIP': "Pensaba que estarías cabreadísima"

La que iba a ser 'jefa de campaña' de Albert, Pilar Llori, declaró que prefería optar por Naomi. Esta decisión afectó a Albert, lo que hizo que Naomi rechazase que fuese Llori la que la defendiera. Por ello, GH VIP dejó esta decisión en manos del público, que eligió que fuera finalmente Pilar la que se encargue de la campaña de la exparticipante de La isla de las tentaciones.

La decisión estaba entre Marta Castro, Luca Dazi, Pilar Llori y Sol Macaluso, y fue Llori la elegida para convertirse en 'jefa de campaña'. Tras conocerse la decisión, ambas pudieron hablar en directo a través de una videollamada.

"Dile a Albert que le quiero mucho, que no es nada en su contra, simplemente he sentido tu apoyo más en esta recta final y Albert fue el que dijo que no pasaba nada y que me cedía", expresó Pilar Llori durante la conversación que mantuvo con Naomi.

La exconcursante de esta edición de GH VIP volvió a dirigirse a Naomi y le confesó que tenía muchas ganas de verla y de ser su jefa de campaña. "Es una manera de devolverte el favor que me has hecho tú a mí en segunda esta etapa de mi paso por el concurso", desveló.

Aseguró que considera a Naomi una "digna ganadora", a pesar de llegar tarde al programa. "Siempre vas de cara y tienes palabras buenas para todo el mundo (...) Te quiero mucho, eres una máquina, vas a ganar, lo sé al 100%. Voy a darlo todo, me voy a dejar la piel", declaró la nueva 'jefa de campaña' de Naomi.

"Gracias. Pensaba que estabas cabreadísima", le respondió Naomi. "Me diste un zasca, pero bien. Pero era de esperar porque tú eres leal como tú sola", expresó Llori.

Al regresar a la casa, Naomi trasladó el mensaje de Pilar a Albert. "Lo pasé un poco mal, me apoyaron todos. Lo que me ha dicho Naomi me ha enternecido mucho porque yo estaba mal por lo que podía haber pasado. Me quedo tranquilo, estoy bien, ya hablaremos fuera. Si fue con la intención que ha dicho Naomi, pues ya está", sentenció finalmente Albert.