Ya vaticinó Ion Aramendi que la elección de los 'jefes de campaña' traería cola, y así fue, pues Pilar Llori fue elegida inicialmente por Albert y por Naomi, pero, finalmente, no fue seleccionada por ninguno. Todo ello, tras dejar a ambos concursantes disgustados.

Inicialmente, fue él quien optó por la influencer para representarle, pero se ofreció a cedérsela a su compañera porque apenas conocía o tenía amistad con el resto de concursantes. La valenciana, por su parte, nombró a Susana Bianca.

Pilar, desde plató, aceptó de buena gana a Albert, del cual dijo que era su ganador junto a Naomi. Sin embargo, después mencionó que prefería defenderla a ella, por lo que el catalán se echó a llorar al conocer esta decisión. Más tarde, incluso la exparticipante de La isla de las tentaciones 'despidió' a Llori porque no le gustó ese gesto: "No me parece de buena amiga".

Aunque ella no se pudo pronunciar con sus amigos, se pudo ver cómo negaba tener algún problema con Albert. Pero, al no poder dar su versión públicamente, decidió publicar un comunicado en sus stories de Instagram.

"Si hubiese podido hablar con Albert no se hubiese liado la que se ha liado", aseguró poco después de que terminara la gala. "Cuando Albert me ha elegido como defensora, yo he dicho que estaba encantada, que para mí es mi ganador junto con Naomi".

La joven recordó que él la cedió como 'jefa de campaña' en varias ocasiones, pues no le importaba. "Yo he dicho que estaba feliz de ser jefa de Albert, pero que prefería a Naomi porque en las últimas semanas había notado su apoyo incondicional, me ha demostrado muchísimo, ha dado la cara por mí siempre y nunca jamás me ha dejado sola", sostuvo.

"A Albert lo quiero con toda mi alma, jamás tendría una mala palabra hacia él y nunca le traicionaría, él mismo ha dicho que no pasaba nada porque Naomi no conocía prácticamente a los demás", reiteró Pilar Llori. "Albert ha estado dentro, fuera y dentro otra vez conmigo y yo, en todo momento, siempre he entendido su adoración por Laura y su lealtad con su team".

Aun así, la influencer defendió que "ha habido muchos momentos" en que no notó "esa hermandad" y sintió que ella quedaba "en segundo plano para él", algo en lo que él le dio la razón. "Acabé diciéndole que me daba igual, que jamás en la vida iba a poder enfadarme con él y nos dimos un abrazo y todo siguió fenomenal", matizó.

"¿Soy mala amiga y mala persona por haber preferido defender a la que me ha demostrado tanto en tan poco tiempo? ¿Yo tengo que entender todas las posiciones y nadie entiende la mía?", preguntó. "Repito que, si hubiese podido decirle dos palabras a Albert, jamás se hubiese liado esto. Le conozco muchísimo y también me conozco a mí, y aunque Albert me hubiese hecho 800.000 feos, jamás haría nada para desestabilizarle o hacérselo pasar mal. Porque le quiero con el corazón".