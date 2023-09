El pasado viernes, Shakira volvió a estar en el punto de mira tras el estreno de su último single, El jefe. En esta canción, la colombiana critica a todos aquellos superiores que explotan a sus trabajadores y, especialmente, ha homenajeado a la que fuera la niñera de sus hijos en Barcelona, Lily Melgar.

La cuidadora, como se ha podido saber en los últimos días, fue despedida por Gerard Piqué cuando este se enteró de que Melgar había contado a Shakira que el exfutbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía. Así, el ex del F.C. Barcelona decidió 'desprenderse' de la niñera sin, según la colombiana, pagarle la indemnización que le correspondía.

Sin embargo, parece que el tema de la canción se ha vuelto en contra de la cantante, pues ahora son muchas las personas que han trabajado con o para ella que se están quejando de su manera de tratar al personal que tiene a su servicio.

Este lunes, Espejo Público ha contactado en directo con el periodista Javier Ceriani que, afincado en Los Ángeles, ha comentado cómo ha sido el trato de Shakira con sus empleados: "Ellos se quejan de que, para Shakira, no había fin para el trabajo. Eran 17 horas, cocinar para muchísima gente... Un domingo, habían cocinado para 17 personas y ella (Shakira) quería que se calentase un pollo a las 2 de la mañana y él le dijo: 'No puedo más, no voy a hacerte el pollo'. Ella, automáticamente, los echó a las 6:30 horas y los dejó en la calle".

"Para poder hacer esta canción, la de El jefe, Shakira tuvo que pagarle a toda la gente que tuvo en toda su vida como empleados, incluida esta mujer, Lily, le pagó casi hasta un millón de dólares. Tuvo que pagar todas las deudas para poder acusar, ahora sí, a Piqué, de ser el tacaño", ha agregado Ceriani.

"Hubo una excoordinadora de talentos que armaba los videoclips de Shakira que decía que no se le podía mirar a los ojos en determinados momentos, que no quería otras chicas lindas o parecidas a ella en los vídeos... Con la casa lo que pasaba es que no tenía fin, los empleados vivían en esa casa, no tenían seguro médico, no tenían estatus legal. Tenían que ser, no digo esclavos, pero era o regresar a Colombia o trabajar a merced de ella, que es cocinar en cualquier momento, atender a todos los que venían a trabajar...", ha apuntado el periodista.

Pese a esto, la periodista Pilar Eyre ha recalcado que, aunque no había tenido contacto directo Shakira, sí había sido así con trabajadores de la cantante: "Íbamos a la misma peluquería y la esteticien mía era la misma que tenía ella. La verdad es que siempre me ha dicho que es una chica encantadora y sencilla".

Por su parte, Sofía Cristo ha explicado que, según la versión de algunos peluqueros que habían tratado con la colombiana, esta no se había comportado nada bien con ellos: "Llegar al punto de que les tiraba las extensiones. Yo no sé si esto es verdad o no, pero yo he hablado con esta gente".

Finalmente, Miquel Valls ha destacado que las personas que trabajan o han trabajado con la cantante, aunque solo sea en un videoclip, deben firmar un contrato de confidencialidad para que nada de lo que ocurre tras las cámaras salga a la luz: "En un pequeño entorno, una de las trabajadoras de un videoclip cuenta que la experiencia fue muy desagradable. Además, cuando Shakira tuvo que frecuentar mucho un hospital de Barcelona... El trato que ella tenía con la gente del hospital, con los sanitarios, no era muy agradable. Llegó al punto de pedir entrar a un quirófano cuando no estaba autorizada".