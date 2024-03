Pepe del Real, a Edmundo Arrocet: "Creo que estás pagando conmigo lo que todos dicen"

Desde que Edmundo Arrocet reapareció del brazo de una joven de 28 años, el cómico ha regresado al foco mediático, algo que no parece haberle sentado muy bien, pues el pasado viernes, pese a haber firmado un precontrato, decidió no aparecer en ¡De viernes!

Además, el humorista ha destacado que no le gustan los comentarios que se han hecho acerca de las fotos de la revista que destapó su nueva historia de amor.

Así, este martes, desde el Club Social de Vamos a ver, Pepe del Real ha confirmado que Edmundo Arrocet ve el matinal o, al menos, "le pasan los vídeos". Es por ello por lo que el periodista se ha dirigido a él mirando a la cámara.

"Edmundo, perdón, pero creo que estás pagando tu ira conmigo. Al final, también creo que no lo tienes fácil a la hora de defender lo que hemos visto en la revista y me estás culpando a mí", ha señalado el periodista del matinal de Telecinco.

"Tengo y manejo toda la información de Edmundo porque hablo con toda la gente que le rodea. Yo no he hablado con él, pero sí con su entorno, que asegura que Edmundo está enamorado de esta chica y no entiendo el mosqueo de ayer. Flaco favor se hace él mismo. Que busque a la gente que le da caña y me deje a mí", ha sentenciado Pepe del Real.