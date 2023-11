Joaquín Torres no deja de acaparar titulares en las últimas semanas, pues, tras su desencuentro público -que quedó aclarado- por la opinión de Tamara Falcó sobre la reforma de su ático, ahora sus palabras sobre Penélope Cruz y Javier Bardem han desembocado en un burofax que la pareja le ha enviado.

Fue a mediados de octubre cuando el arquitecto habló de ellos en Espejo público, donde contó que, tras hacerle firmar un contrato de confidencialidad, le acusaron de filtrar información, algo que, según él, no era cierto. También aseguró que, cuando iban a visitar la obra, "había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles".

Pero, además, narró algunos detalles de la obra: "Habían escogido una madera de 30cm de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra. Yo soy el de Porcelanosa y les digo que 'nanai, que esto es lo que hay'".

Parece que estas revelaciones en el magazine de Susanna Griso no gustaron a los oscarizados intérpretes, pues han decidido tomar medidas. "He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dicen que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque son muy discreto", ha revelado.

Después, han vuelto a preguntar a Joaquín Torres, y él no ha tenido reparos en explicar lo que había pasado: "No tengo ningún problema. Si yo soy muy bocachancla".

"No tengo miedo, no tiene ninguna importancia. No creo que diga nada que pueda ofender a nadie como para tener miedo", ha opinado. "Con Penélope y Javier lo pasé realmente muy mal, fui yo el que decidí no terminarles la casa, aunque me lo pidieron, porque fue una pareja muy complicada".

"Exigentes son todos los clientes, pero aparte, ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa. De chivarme", ha continuado. "Y era muy complicado, porque era una pareja que se hacía pareja en ese momento, se hacían una casa juntos, se casaban, tenían un niño... Todo eso iba saliendo, a mí no me lo contaban".

"Me llamaron a las 5 de la mañana diciendo que cómo había filtrado...", ha asegurado. "¿Pero vosotros me habéis contado que os casáis? ¿Cómo voy a ser yo?".

"Llegó un momento en el que la falta de confianza era tal, que decidí no seguir con su casa, porque es imposible trabajar con alguien en el que no confían", ha añadido. "Están obsesionados con su privacidad".