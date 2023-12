Tras 17 años en Mediaset, Pedro Piqueras se despedirá de Informativos Telecinco, programa en el que es presentador y director, el próximo 21 de diciembre. Pero ya tiene sustituto para este puesto, Carlos Franganillo, fichaje que él mismo ha alentado y al que ha dado la bienvenida en el edificio del grupo de comunicación.

El veterano periodista, que está a punto de jubilarse, acudió este jueves a Hora 25 de Cadena Ser, donde reveló a Aimar Bretos cómo fue ese momento en el que presentó a su sustituto a toda la redacción.

"Yo me he emocionado mucho, porque creo que es un camino muy bien hecho por la dirección", expresó. "Cuando ha entrado este hombre allí, venía con su chaqueta, su pantalón de pana blanco. Entraba en un sitio insólito para él, y lo primero que ha dicho es 'qué grande es'. Es que allí estamos todos".

"Lo veía emocionado, nervioso, quizá, pero no mucho, porque es muy valiente", describió. "Realmente he tenido una cierta emoción al presentarlo y he pensado 'he cumplido con esta gente, con mis compañeros'".

"Han aplaudido a rabiar en la presentación de Franganillo: a mí en la presentación que he hecho de él, y a él por lo que ha dicho de mí. Ha sido todo muy emotivo", recordó, en referencia al primer día de su compañero en la sede de Mediaset, que fue este mismo jueves.

"Es inolvidable e irrepetible para mí. Mi despedida será otra cosa, procuraré que sea rapidita, no quiero llenarme de lágrimas", concluyó Pedro Piqueras.