Pedro Piqueras, ante su jubilación este jueves: "Me da un poco de miedo lo que vaya a pasar el lunes próximo, sin agenda"

El presentador y periodista Pedro Piqueras lleva casi 18 años en los Informativos de Telecinco, donde se ha convertido en todo un icono del la información. Pero, a sus 68 años, ha llegado el momento de la retirada, algo que llevaba meditando dos años, según él mismo cuenta en un vídeo de despedida.

"Es mi último día de hacer informativos aquí en Telecinco y de hacer informativos, que llevo 34 años haciéndolos. Es aquí donde más tiempo he estado, 18 años", comenzaba diciendo.

"Me da mucha pena dejarlo, pero es una decisión que tomé hace como dos años y que he ido madurando y este año, después de la guerra de Ucrania, después del proceso de elecciones y la investidura... consideré que era el momento y quedé con la empresa en que era así", aseguraba.

A la dirección de Informativos Telecinco llegó recientemente Francisco Moreno, que ya aseguraba a los medios hace meses que Piqueras seguiría en Telecinco el tiempo que él quisiera.

Pedro Piqueras, antes de su último día al frente de Informativos Telecinco, manda un mensaje de agradecimiento: "Les voy a echar mucho de menos" > https://t.co/aJLXmYfCHM pic.twitter.com/bYnmocqvO4 — Informativos Telecinco (@informativost5) December 21, 2023

"Me pidieron que me quedara y me dieron todas las facilidades, pero cuando uno ha tomado una decisión largamente meditada, tiene que ser así, me voy", dice en su vídeo Piqueras.

Recientemente se sabía que será Carlos Franganillo, que procede de RTVE quien ocupará la silla o mejor dicho, el hueco, de Piqueras en plató, pues el espacio de los Informativos también dará un gran cambio, con los presentadores de pie y no en un modelo de mesa y busto parlante.

"Les voy a echar mucho de menos a todos, porque mi vida ha sido la televisión, llevo desde 1998 incrustado en la pantalla y me da un poco de miedo lo que vaya a pasar el lunes próximo sin agenda", confiesa Piqueras en su vídeo.

"Aquí va a haber una persona que se llama Carlos Franganillo que es quien me va a sustituir y que es un tipo excelente, tanto, que creo que no me van a echar de menos", acababa por decir, justo antes de despedirse.

Mediaset publicó en paralelo un vídeo de homenaje a su trayectoria, en la que diversas voces de la cadena alaban su labor, para despedirse después de él todo el equipo de Informativos Telecinco.