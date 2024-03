Patricia Pardo, indignada con la abogada de la víctima de Dani Alves: "Las personas con argumentos no tienen miedo y no vetan"

La salida de Dani Alves de la prisión catalana de Brians 2 es inminente. La jueza ha fijado una fianza de un millón de euros que, previsiblemente, el futbolista depositará este jueves. Sin embargo, esta decisión no ha sentado nada bien a la víctima, que se encuentra "indignada, desesperada y frustrada".

Este jueves, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Ester García, abogada de la joven que, supuestamente, fue agredida sexualmente, por el deportista brasileño.

Sin embargo, durante su intervención en el matinal de Telecinco, la letrada solo ha querido responder a las preguntas formuladas por Joaquín Prat, negándose a responder a las cuestiones planteadas por Patricia Pardo, algo que no ha sentado nada bien a la presentadora.

"Le agradezco que esté en directo contestando a tus preguntas, pero las personas con argumentos no tienen miedo y no vetan. Le hubiese rebatido muchas cosas y me da mucha pena porque yo siempre he defendido a esta chica", ha explicado la gallega al terminar la conexión con Ester García.

"La primera pregunta que yo me hago es cómo un Tribunal que ha creído a esta chica le condena a cuatro años y medio de prisión. Ella dice que no sabe con qué argumentos explicarle lo que ha pasado... ¿y con qué argumentos le explicó que, pese a que ella pedía 12 años de prisión, le han condenado a cuatro años y medio? Si tú no cuentas la verdad a la gente o a tu cliente... conduces a error. Esto pasa si eres populista y a mí me gusta decir la verdad, que es esta", ha sentenciado Patricia Pardo.