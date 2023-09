En patinete y con un "¿Cómo están los máquinas?", la manera más curiosa de llegar a 'First Dates'

Al programa de citas First Dates, en Cuatro, han ido todo tipo de personas y personalidades, pero la inmensa mayoría lo ha hecho andando. No ha sido el caso de Hugo, un joven de 19 años que entró de una forma algo más peculiar.

Hasta la misma barra llegó subido a su patinete eléctrico, que no dudó en aparcar junto a la misma, antes de saludar con un "Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?", la famosa frase de David Bisbal que se hizo viral gracias a un vídeo de internet.

Hugo, que está estudiando un módulo de informática y también trabaja como dependiente, se encontró con Nerea, también de 19 años, profesora de inglés, además de voluntaria, entre otras muchas ocupaciones.

"El típico tonto, el gracioso de la clase, que a mí me encanta, es mi tipo favorito", decía Nerea encantada, porque además le pareció "muy mono". "Fantasía, maravilloso, me encanta, guapísimo, súper gracioso", añadía en una llamada a una amiga.

El flechazo fue mutuo. "Me ha gustado bastante, me ha parecido muy mona. Me ha sorprendido para bien", decía Hugo. Ambos acabaron besándose gracias a una de las pruebas del programa, pues en el interior de un globo apareció una tarjetita que les animaba a "juntar los labios".