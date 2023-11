Pantomima Full se ríe de los actores que hacen campañas benéficas para lucirse: "ONG: Otro Narcisista Generoso"

Es muy común que muchos actores y actrices protagonicen campañas solidarias animando al común de los mortales a donar, ayudar o particiar en diversas iniciativas de ONG's.

Precisamente sobre eso versa el último vídeo humorístico de Pantomima Full, el dúo cómico formado por Alberto Casado y Rober Bodegas. Este último protagoniza el vídeo, en el que se mete en la piel de un actor que graba un anuncio para concienciar de la falta de agua.

El personaje pone toda la cara de pena que puede y afecta la voz para hacer de sus palabras lo más emocional posible. "Sobreactúa para que actúes", explica uno de los rótulos del vídeo, típicos de Pantomina Full.

"Ni me lo he pensado, era una causa que me importaba de antes, le dije a mi repre que no quería ni leer el guión, que la respuesta es sí", explica el actor, preocupado porque no se le ha visto "triste". "Aprovecha un drama para lucirse", le reprocha otro rótulo.

"La ropa esta no pega una puta mierda, me estoy viendo en el monitor y me rayo", dice el actor, que quiere "una puta camiseta", dice justo antes de intentar explicar la causa que defiende, sin mucho éxito.

Al final, acaba siendo el rostro de una ONG, que son las siglas de Otro Narcisista Generoso. "Me he visto de puta madre, lo ves y te quedas jodido", dice el personje, orgulloso su trabajo.