Gerard Piqué responde la pregunta "en confidencia" de Joaquín: "No creo que sea necesario"

Gerard Piqué fue el invitado de Joaquín en Joaquín, el novato durante la noche del jueves, donde se centraron en hablar sobre fútbol. Al programa le acompañó Ibai Llanos, cuyos gestos representaban las reacciones del público a la perfección.

Tras confesar que le gusta "provocar" y las "polémicas bien llevadas y sin violencia", el futbolista se echó para atrás a la hora de contestar la ansiada pregunta del millón, sobre el fin de su relación con Shakira.

"Quiero hacerte una pregunta en confidencia", empezaba a meter cabeza en el asunto el novato. "Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya?", le preguntó en distancias cortas.

Piqué contestó tajante: "No creo que sea necesario". Pese a todo, Joaquín no se rindió por conseguir la exclusiva. "Si algún día te lo piensas, me llamas", le sugirió.

"Vale", respondió Piqué, que también tuvo una graciosa ocurrencia: "¿Te imaginas en 15 años haciendo El veterano?". Mientras tanto, Ibai Llanos se mantuvo en segundo plano con una sonrisa pícara observando la situación.