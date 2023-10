El pacto de los concursantes de 'GH VIP 8' en las nominaciones: esta es su estrategia oculta

A pesar de que todavía faltan dos días para que se conozca quién va a ser el siguiente expulsado de la casa de Guadalix -entre Gustavo, Albert Infante y Pilar Llori-, algunos concursantes de Gran Hermano VIP 8 ya están tramando una estrategia para que en las próximas nominaciones salgan a la palestra quienes ellos quieren.

Y es que es habitual que, a medida que avanza la edición, surjan grandes pactos cuyo objetivo sea el de mantener a sus integrantes dentro del concurso. Este podría ser el caso de Albert Infante, Carmen Alcayde y Álex Caniggia, quienes en los últimos días se han erigido como una de las grandes alianzas del reality.

De hecho, estos tres concursantes ya no se cortan en absoluto a la hora de hablar sobre cómo planean distribuir los puntos entre sus compañeros para no salir nominados. Alejados del resto de concursantes y sentados en el salón de la casa, este grupo se dispuso la pasada noche a comentar la jugada.

"Quiero que me nominen para eliminar mi próximo rival", ha revelado el hijo de Claudio Caniggia. En este punto, la excolaboradora de Sálvame ha añadido, entre risas: "Somos el Imperio Contraataca".

Durante su conversación, uno de los primeros nombres que se ha puesto sobre la mesa ha sido el de Marta Castro, a quien el argentino está interesado en darle puntos. Por su parte, Carmen y Albert se han mostrado reticentes a hacerlo. "No quiero nominarla... Me cae guay, pero el día que salga nominada Marta sale por goleada... Es pijeta y me cae muy bien, pero…", ha expresado la presentadora.

"Ojalá se vaya Pilar", ha comentado entonces Álex, dejando claro quién es la compañera que quiere que salga expulsada el próximo jueves. Acto seguido, el concursante se ha dirigido directamente a cámara para comunicar a la audiencia su veredicto: "He hablado con mi equipo, Albert y Carmen... y hemos quedado que Laura y yo vamos a eliminar a cada rival. Mi equipo y yo no tenemos amigos", ha anunciado.

De esta forma, sale a la luz que la estrategia del equipo sería que el cantante y Laura Bozzo salgan nominados junto a otros compañeros, de manera que el público termine salvándoles a ellos frente al restante. Por el momento, parece una táctica efectiva, tal y como demuestran los dos primeros expulsados del concurso: Luca Dazi y Sol Macaluso.